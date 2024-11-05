Дегтярёв анонсировал запуск программы «Земский тренер»

«Мы начинаем программу «Земский тренер» со следующего года. Если вы помните, я на заседании Совета по развитию спорта и физкультуры в Уфе такое предложение высказал, глава государства поддержал. Начнём уже в следующем году так же, как «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», вот по такому же принципу», — сказал министр, выступая на марафоне «Знание. Первые».