Дегтярёв анонсировал запуск программы «Земский тренер»
Министр спорта России Михаил Дегтярёв анонсировал запуск программы «Земский тренер». По его словам, она начнёт действовать с 2025 года.
Дегтярёв анонсировал запуск программы «Земский тренер». Видео © Life.ru
«Мы начинаем программу «Земский тренер» со следующего года. Если вы помните, я на заседании Совета по развитию спорта и физкультуры в Уфе такое предложение высказал, глава государства поддержал. Начнём уже в следующем году так же, как «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», вот по такому же принципу», — сказал министр, выступая на марафоне «Знание. Первые».
Дегтярёв добавил, что минимальная подъёмная по программе «Земский тренер» будет составлять 1 миллион рублей.
А ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с поборами в детских секциях. Глава государства подчеркнул, что необходимо уходить от «избыточного и неоправданного» финансирования со стороны граждан. Власти, по словам Путина, обязаны поддерживать тех, кто выбрал спорт.
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