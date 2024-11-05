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5 ноября, 10:56

Дегтярёв анонсировал запуск программы «Земский тренер»

Министр спорта России Михаил Дегтярёв анонсировал запуск программы «Земский тренер». По его словам, она начнёт действовать с 2025 года.

Дегтярёв анонсировал запуск программы «Земский тренер». Видео © Life.ru

«Мы начинаем программу «Земский тренер» со следующего года. Если вы помните, я на заседании Совета по развитию спорта и физкультуры в Уфе такое предложение высказал, глава государства поддержал. Начнём уже в следующем году так же, как «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», вот по такому же принципу», — сказал министр, выступая на марафоне «Знание. Первые».

Дегтярёв добавил, что минимальная подъёмная по программе «Земский тренер» будет составлять 1 миллион рублей.

А ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с поборами в детских секциях. Глава государства подчеркнул, что необходимо уходить от «избыточного и неоправданного» финансирования со стороны граждан. Власти, по словам Путина, обязаны поддерживать тех, кто выбрал спорт.

Путин анонсировал продление программы "Земский учитель" до 2030 года
Путин анонсировал продление программы "Земский учитель" до 2030 года
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Life.ru

Наталья Демьянова
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