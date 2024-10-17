«В моей семье не было лишней копеечки»: Путин поручил разобраться с поборами в детских секциях

В современных условиях семьи должны обеспечивать своих детей возможностью заниматься спортом, в том числе профессиональным, однако важно, чтобы во всём была мера, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, государство должно следить и участвовать в финансировании детского спорта.

Путин на заседании Совета по развитию спорта и физкультуры. Видео © Life.ru

«Если бы мне за всё приходилось платить, я бы никогда не стал мастером спорта по самбо, в моей семье не было лишней копеечки. Надо со всем разобраться, взносов быть не должно. Говорил с чиновниками, они сообщают, что денег им не хватает — надо выстраивать приоритеты. У государства хватит денег, чтобы обеспечивать самое главное», — сказал Путин, выступая на заседании Совета по развитию спорта и физкультуры.

Глава государства подчеркнул, что необходимо уходить от «избыточного и неоправданного» финансирования со стороны граждан. Власти, по словам Путина, обязаны поддерживать тех, кто выбрал спорт.