«В моей семье не было лишней копеечки»: Путин поручил разобраться с поборами в детских секциях
Путин поручил разобраться с поборами в детских спортивных секциях
В современных условиях семьи должны обеспечивать своих детей возможностью заниматься спортом, в том числе профессиональным, однако важно, чтобы во всём была мера, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, государство должно следить и участвовать в финансировании детского спорта.
Путин на заседании Совета по развитию спорта и физкультуры. Видео © Life.ru
«Если бы мне за всё приходилось платить, я бы никогда не стал мастером спорта по самбо, в моей семье не было лишней копеечки. Надо со всем разобраться, взносов быть не должно. Говорил с чиновниками, они сообщают, что денег им не хватает — надо выстраивать приоритеты. У государства хватит денег, чтобы обеспечивать самое главное», — сказал Путин, выступая на заседании Совета по развитию спорта и физкультуры.
Глава государства подчеркнул, что необходимо уходить от «избыточного и неоправданного» финансирования со стороны граждан. Власти, по словам Путина, обязаны поддерживать тех, кто выбрал спорт.
Ранее Путин, выступая в Уфе на Международном форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что наша страна выступает за справедливый спорт вне политики. Также президент раскритиковал политизацию мирового спорта. По его словам, даже олимпийское движение сегодня пытаются сделать площадкой для геополитических игр и насаждения деструктивной неолиберальной повестки.
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