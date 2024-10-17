Путин посетил Центр фехтования в Уфе и сфотографировался с юными шпажистками

Президент Владимир Путин посетил новый Центр фехтования, который открылся к форуму «Россия – спортивная держава». Общая площадь сооружения превышает 6 тысяч квадратных метров. Здание вмещает 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 места, специализированный спортивный зал, комнату отдыха с бассейном, мастерскую по ремонту оружия, судейскую и административно-бытовые помещения.

Владимир Путин в Центре спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан. Видео © Kremlin

Главе государства провели экскурсию по Центру спортивной подготовки по фехтованию, а после Путин коротко пообщался с воспитанницами — занятие проводилось для женской группы. Тренерский состав и юные спортсменки даже сделали фото с президентом.