Путин посетил Центр фехтования в Уфе и сфотографировался с юными шпажистками
Президент Владимир Путин посетил новый Центр фехтования, который открылся к форуму «Россия – спортивная держава». Общая площадь сооружения превышает 6 тысяч квадратных метров. Здание вмещает 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 места, специализированный спортивный зал, комнату отдыха с бассейном, мастерскую по ремонту оружия, судейскую и административно-бытовые помещения.
Владимир Путин в Центре спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан. Видео © Kremlin
Главе государства провели экскурсию по Центру спортивной подготовки по фехтованию, а после Путин коротко пообщался с воспитанницами — занятие проводилось для женской группы. Тренерский состав и юные спортсменки даже сделали фото с президентом.
Напомним, что Путин прилетел в Уфу для участия в 12-м Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». В прошлый раз глава государства посещал Башкирию в январе 2023 года и по скорбному поводу — российский лидер присутствовал на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.