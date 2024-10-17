Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 14:06

Путин прилетел в Уфу, где состоится форум «Россия — спортивная держава»

Президент Владимир Путин 17 октября прилетел в Уфу, где вскоре состоится открытие 12-го Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В прошлый раз глава государства посещал Башкирию в январе 2023 года и по скорбному поводу — российский лидер присутствовал на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

В Башкирии 24-летний финансист и 29-летний электромонтажёр создали общество квадроберов
В Башкирии 24-летний финансист и 29-летний электромонтажёр создали общество квадроберов

Форум «Россия – спортивная держава» – одно из крупнейших деловых событий в стране. Площадка объединяет представителей государственных и региональных органов власти, спортсменов, бизнес и СМИ для комплексного обсуждения ключевых вопросов, решений и дальнейших планов по развитию спортивной отрасли. В этом году форум проходит в городе Уфе, который отмечает своё 450-летие. Главной площадкой станет новый Дворец борьбы.

Путин подписал перечень поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта
Путин подписал перечень поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта

Ранее Владимир Путин о время визита в Улан-Батор пригласил монгольскую делегацию посетить форум «Россия — спортивная держава».

Обложка ©

vk.com/ Город Уфа

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Общество
  • Спорт
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров