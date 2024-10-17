Путин прилетел в Уфу, где состоится форум «Россия — спортивная держава»

Президент Владимир Путин 17 октября прилетел в Уфу, где вскоре состоится открытие 12-го Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В прошлый раз глава государства посещал Башкирию в январе 2023 года и по скорбному поводу — российский лидер присутствовал на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

Форум «Россия – спортивная держава» – одно из крупнейших деловых событий в стране. Площадка объединяет представителей государственных и региональных органов власти, спортсменов, бизнес и СМИ для комплексного обсуждения ключевых вопросов, решений и дальнейших планов по развитию спортивной отрасли. В этом году форум проходит в городе Уфе, который отмечает своё 450-летие. Главной площадкой станет новый Дворец борьбы.