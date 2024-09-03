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3 сентября, 09:51

Путин позвал делегацию Монголии на форум «Россия — спортивная держава»

Президент РФ Владимир Путин о время визита в Улан-Батор пригласил монгольскую делегацию посетить в октябре форум «Россия — спортивная держава». Об этом глава государства объявил по итогам беседы с коллегой из Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

«Ждём монгольскую делегацию на международном форуме «Россия — спортивная держава», который состоится в октябре в городе Уфе», — сказал российский лидер.

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Напомним, что российская делегация во главе с Владимиром Путиным посетила Монголию 2 сентября. Там их встречали почётный караул и кавалерия. Меньше всего присутствующих волновал ордер МУС на арест российского президента, который Улан-Батор отказался исполнять. Переговоры президентов России и Монголии в узком составе уже завершились, после чего стартовала встреча членов делегаций.

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Life.ru

Владимир Озеров
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