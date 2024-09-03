Путин позвал делегацию Монголии на форум «Россия — спортивная держава»

Президент РФ Владимир Путин о время визита в Улан-Батор пригласил монгольскую делегацию посетить в октябре форум «Россия — спортивная держава». Об этом глава государства объявил по итогам беседы с коллегой из Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.