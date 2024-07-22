Путин подписал перечень поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта
Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта. Документ опубликован в понедельник, 22 июля, на сайте Кремля. Среди утверждённых мер:
- создание некоммерческой организации, направленной на поддержку детско-юношеского и массового спорта;
- дальнейшее развитие единой цифровой платформы "Физическая культура и спорт";
- корректировка федеральных стандартов спортивной подготовки;
- направление целевых отчислений от азартных игр в том числе на повышение доступности детско-юношеского спорта, в первую очередь для детей из малообеспеченных семей.
Ранее Владимиру Путину также понравилось предложение вице-премьера Дмитрия Чернышенко о создании в нашей стране отдельной комплексной государственной программы по спорту. Кроме того, глава государства поручил сделать "максимально бесплатными" занятия спортом в России. По словам Путина, необходимо прекратить "вытягивать деньги из семей" за спортивные секции.
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