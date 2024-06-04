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4 июня, 18:06

Путин поручил сделать "максимально бесплатными" занятия спортом в России

Путин: Необходимо прекратить "вытягивать деньги из семей" за спортивные секции

Необходимо создать условия, которые позволят россиянам бесплатно отдавать детей в спортивные секции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Путин поручил сделать "максимально бесплатными" занятия спортом в России. Видео © Life.ru

Он отметил, что сейчас в стране наблюдается "необоснованная коммерциализация физической культуры и массового спорта", которая вытягивает деньги из российских семей.

"Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте. Люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей. Нельзя делать вид, что мы этого не замечаем", — сказал президент.

Он отметил, что нужно сделать так, чтобы в России как можно больше людей занимались спортом. Для этого Путин поручил создать все условия для "максимально бесплатных" занятий физической культурой.

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Как писал Life.ru, сегодня Путин в онлайн-режиме из Петербурга проводит совещание с членами правительства. На заседании глава государства поручил не допустить скачков цен на яблоки из-за заморозков, а также рассказал, что из-за заморозков в России погибло больше 1% урожая. Кроме того, президент отметил, что обращения граждан не должны "лежать под сукном" без движения, и призвал кабмин действовать.

Обложка ©

ТАСС / Александр Казаков

Александра Мышляева
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