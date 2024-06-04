Необходимо создать условия, которые позволят россиянам бесплатно отдавать детей в спортивные секции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Путин поручил сделать "максимально бесплатными" занятия спортом в России. Видео © Life.ru

Он отметил, что сейчас в стране наблюдается "необоснованная коммерциализация физической культуры и массового спорта", которая вытягивает деньги из российских семей.

"Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте. Люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей. Нельзя делать вид, что мы этого не замечаем", — сказал президент.