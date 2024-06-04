Путин по видеосвязи из Петербурга начал совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи из Санкт-Петербурга начал совещание с правительством. На повестке — развитие автомобильного туризма в нашей стране, а также ряд других вопросов, в том числе в сфере образования и сельского хозяйства. В ходе встречи глава государства отметил, что туристический сезон уже в самом разгаре, хотя первый летний месяц только начался.
"Лето началось. Поэтому поговорим сегодня — в качестве основой темы выбрана — о теме развития автомобильного туризма в России", — сказал российский лидер.
Путин по видеосвязи из Петербурга начал совещание с членами правительства. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Прежде чем перейти к основной повестке встречи, Путин также остановился на текущих вопросах, среди которых посевная кампания и прогнозы будущего урожая.
Президент сейчас находится в Санкт-Петербурге, где завтра стартует 27-й ПМЭФ, он пройдёт с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нём подтвердили 136 стран и территорий. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Путин примет участие в пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня, а после этого встретится с представительницами Общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса".
Telegram / Кремль. Новости