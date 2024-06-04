Путин по видеосвязи из Петербурга начал совещание с членами правительства

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи из Санкт-Петербурга начал совещание с правительством. На повестке — развитие автомобильного туризма в нашей стране, а также ряд других вопросов, в том числе в сфере образования и сельского хозяйства. В ходе встречи глава государства отметил, что туристический сезон уже в самом разгаре, хотя первый летний месяц только начался.