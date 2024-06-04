"Без яблок не останемся?": Путин поинтересовался у главы Минсельхоза, что будет с урожаем в России

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством поинтересовался у главы Минсельхоза Оксаны Лут о том, что будет с урожаем яблок в нашей страны, который сильно пострадал из-за майских заморозков. Чиновница поспешила заверить, что ситуация находится на контроле и без спелых фруктов россияне точно не останутся.

"В связи с заморозками этими мы без яблок-то не останемся?" — задал вопрос российский лидер на встрече с членами правительства в режиме видеоконференции.

Путин поинтересовался у главы Минсельхоза, что будет с урожаем яблок. Видео © Life.ru

Путин выразил надежду, что власти своевременно примут все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту.

"Только ничего не затягивайте, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке", — добавил президент.

Лут в ответ рассказала, что в настоящее время идут поставки из Азербайджана, Сербии и Белоруссии. Министерство уже начало прорабатывать вопрос дополнительных поставок фруктов из Ирана и Турции, где большой урожай. При этом увеличить урожай могут и южные регионы РФ.