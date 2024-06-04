ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 17:07

"Без яблок не останемся?": Путин поинтересовался у главы Минсельхоза, что будет с урожаем в России

Путин поручил не допустить скачков цен на яблоки из-за заморозков

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством поинтересовался у главы Минсельхоза Оксаны Лут о том, что будет с урожаем яблок в нашей страны, который сильно пострадал из-за майских заморозков. Чиновница поспешила заверить, что ситуация находится на контроле и без спелых фруктов россияне точно не останутся.

"В связи с заморозками этими мы без яблок-то не останемся?" — задал вопрос российский лидер на встрече с членами правительства в режиме видеоконференции.

Путин поинтересовался у главы Минсельхоза, что будет с урожаем яблок. Видео © Life.ru

Путин выразил надежду, что власти своевременно примут все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту.

"Только ничего не затягивайте, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке", — добавил президент.

Лут в ответ рассказала, что в настоящее время идут поставки из Азербайджана, Сербии и Белоруссии. Министерство уже начало прорабатывать вопрос дополнительных поставок фруктов из Ирана и Турции, где большой урожай. При этом увеличить урожай могут и южные регионы РФ.

Шесть тысяч рублей за килограмм: В России взлетят цены на землянику из-за заморозков
Шесть тысяч рублей за килограмм: В России взлетят цены на землянику из-за заморозков

Напомним, недавно новая глава Минсельхоза предупредила россиян о проблемах с яблоками из-за майских заморозков. Оксана Лут заявила, что урожай в этом году будет менее богатым, а также добавила, что власти рассмотрят возможность покупки яблок за рубежом. При этом уточнялось, что зерновые культуры никак не пострадали от холодной весны и урожай будет достаточным, чтобы удовлетворить все потребности населения.

Обложка ©

Freepik / freepik

Александр Юнашев
  • Новости
  • Минсельхоз РФ
  • Путин
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров