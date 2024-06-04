"Без яблок не останемся?": Путин поинтересовался у главы Минсельхоза, что будет с урожаем в России
Путин поручил не допустить скачков цен на яблоки из-за заморозков
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством поинтересовался у главы Минсельхоза Оксаны Лут о том, что будет с урожаем яблок в нашей страны, который сильно пострадал из-за майских заморозков. Чиновница поспешила заверить, что ситуация находится на контроле и без спелых фруктов россияне точно не останутся.
"В связи с заморозками этими мы без яблок-то не останемся?" — задал вопрос российский лидер на встрече с членами правительства в режиме видеоконференции.
Путин поинтересовался у главы Минсельхоза, что будет с урожаем яблок. Видео © Life.ru
Путин выразил надежду, что власти своевременно примут все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту.
"Только ничего не затягивайте, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке", — добавил президент.
Лут в ответ рассказала, что в настоящее время идут поставки из Азербайджана, Сербии и Белоруссии. Министерство уже начало прорабатывать вопрос дополнительных поставок фруктов из Ирана и Турции, где большой урожай. При этом увеличить урожай могут и южные регионы РФ.
Напомним, недавно новая глава Минсельхоза предупредила россиян о проблемах с яблоками из-за майских заморозков. Оксана Лут заявила, что урожай в этом году будет менее богатым, а также добавила, что власти рассмотрят возможность покупки яблок за рубежом. При этом уточнялось, что зерновые культуры никак не пострадали от холодной весны и урожай будет достаточным, чтобы удовлетворить все потребности населения.
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