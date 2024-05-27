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27 мая, 11:52

Новая глава Минсельхоза предупредила россиян о проблемах с яблоками из-за майских заморозков

Глава Минсельхоза Лут: Из-за майских заморозков сильнее всего пострадали яблони

Глава Минсельхоза Оксана Лут. Обложка © Life.ru

Глава Минсельхоза Оксана Лут. Обложка © Life.ru

Из-за майских морозов и снегопадов сильно пострадали яблони, соответственно, урожай в этом году будет менее богатым. Об этом в интервью Life.ru рассказала глава Министерства сельского хозяйства Оксана Лут. В ведомстве рассмотрят возможность покупки яблок за рубежом, проанонсировала она.

Оксана Лут рассказала, какие культуры пострадали от майских заморозков. Видео © Life.ru

"По яблокам мы пострадали действительно. В очень неудачный момент заморозки наступили. С точки зрения цен на яблоки как на социально значимый продукт, мы будем с Минэком (Министерством экономического развития. — Прим. Life.ru) смотреть, что мы можем приоткрыть, чтобы это не повлияло негативно на ситуацию с ценами", — сообщила министр.

Лут отметила, что зерновые культуры никак не пострадали от холодной весны и урожай будет достаточным, чтобы удовлетворить все потребности населения.

Заморозки ни при чём: Учёный пролил свет на загадочное исчезновение майских жуков в этом году
Заморозки ни при чём: Учёный пролил свет на загадочное исчезновение майских жуков в этом году

Ранее Life.ru рассказывал, что урожай клубники в Подмосковье не пострадал от непредвиденных холодов. Увеличения стоимости и дефицита ожидать не стоит.

Александр Юнашев
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