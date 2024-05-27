Новая глава Минсельхоза предупредила россиян о проблемах с яблоками из-за майских заморозков

Из-за майских морозов и снегопадов сильно пострадали яблони, соответственно, урожай в этом году будет менее богатым. Об этом в интервью Life.ru рассказала глава Министерства сельского хозяйства Оксана Лут. В ведомстве рассмотрят возможность покупки яблок за рубежом, проанонсировала она.

Оксана Лут рассказала, какие культуры пострадали от майских заморозков. Видео © Life.ru

"По яблокам мы пострадали действительно. В очень неудачный момент заморозки наступили. С точки зрения цен на яблоки как на социально значимый продукт, мы будем с Минэком (Министерством экономического развития. — Прим. Life.ru) смотреть, что мы можем приоткрыть, чтобы это не повлияло негативно на ситуацию с ценами", — сообщила министр.

Лут отметила, что зерновые культуры никак не пострадали от холодной весны и урожай будет достаточным, чтобы удовлетворить все потребности населения.