Путин: Обращения людей не должны "лежать под сукном" без движения

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что обращения граждан не должны "лежать под сукном" без движения, и призвал кабмин действительно решать и прорабатывать вопросы, а не оставлять их без внимания.

В ходе встречи глава государства отметил, что просил ОНФ подключиться к работе по анализу тех обращений, которые поступили от граждан во время прямой линии в 2023 году.

"И я попросил [руководителя исполкома ОНФ] Михаила Михайловича Кузнецова коротенько, но всё-таки рассказать об этом, имея в виду, что нам всем вместе нужно над этим работать. Ведь граждане обращаются для того, чтобы их вопросы были решены, а не просто лежали где-то под сукном", — добавил Путин.