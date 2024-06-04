Путин: Обращения людей не должны "лежать под сукном" без движения
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что обращения граждан не должны "лежать под сукном" без движения, и призвал кабмин действительно решать и прорабатывать вопросы, а не оставлять их без внимания.
В ходе встречи глава государства отметил, что просил ОНФ подключиться к работе по анализу тех обращений, которые поступили от граждан во время прямой линии в 2023 году.
"И я попросил [руководителя исполкома ОНФ] Михаила Михайловича Кузнецова коротенько, но всё-таки рассказать об этом, имея в виду, что нам всем вместе нужно над этим работать. Ведь граждане обращаются для того, чтобы их вопросы были решены, а не просто лежали где-то под сукном", — добавил Путин.
По его словам, российской верхушке очень полезно знать, с чем люди обращаются в первую очередь, что их волнует.
Напомним, сегодня Путин по видеосвязи из Петербурга проводит совещание с членами правительства. В ходе встречи глава государства сделал ряд важных заявлений, например поручил не допустить скачков цен на яблоки из-за заморозков, а также рассказал, что из-за них в нашей стране погибло больше 1% урожая.
Life.ru