Путин: В России из-за заморозков погибло больше 1% урожая

В 21 регионе России погибло порядка 1,2% урожая из-за майских заморозков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме ВКС.

"У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая, это примерно 1,2%", — сказал российский лидер.

Как сообщал Life.ru, от заморозков в мае в России погибли посевы на 830 тысячах гектаров. В некоторых регионах нашей страны даже ввели режим ЧС. По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, удар пришёлся в основном на яблони. Меньше всего пострадало зерно. Власти уверяют, что продовольствия хватит на всех, дефицита не будет.