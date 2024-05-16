Майские снегопады сгубили в России посевы на 830 тысячах гектаров Минсельхоз РФ сообщил, что от майских заморозков погибли посевы на 830 тыс. га 16 мая, 13:44 От майских заморозков погибла часть посевов в России. Обложка © freepik / vecstock

В России майские заморозки и холод привели к гибели посевов на площади в 830 тысяч гектаров. Об этом рассказали в Правительстве РФ по итогам заседания оперативного штаба, проведённого вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

"Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, по первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади", — уточняется в тексте.

В частности, проблема коснулась Центрального и Приволжского федеральных округов, наибольшие трудности с посевами возникли в Волгоградской и Ростовской областях. Режим ЧС из-за заморозков был введён в восьми субъектах страны. Патрушев дал поручение региональным властям оперативно провести повторный посев на месте погибших культур. Сейчас продолжает проводиться оценка нанесённого погодой ущерба.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил, что Россия в этом году сможет обеспечить собственную продовольственную безопасность и получить необходимый урожай, несмотря на аномально холодную весну.

Авторы Татьяна Миссуми