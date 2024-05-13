"Не всё так плохо": Губернатор Липецкой области пролил свет на судьбу посевов после заморозков

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов раскрыл судьбу посевов, пострадавших от недавних заморозков. По его словам, в случае с зерновыми культурами "не всё так плохо", как казалось изначально: предварительно, погибло около 5% растений. Тем не менее ячмень, рапс и сахарная свёкла пострадали больше других.

"Сейчас хозяйства всё экстренно пересевают. Семян у нас достаточно. Но затраты всё же незапланированные для аграриев. Введённый нами режим ЧС позволяет максимально оперативно получать страховые выплаты", — написал чиновник в телеграм-канале.

Однако плодово-ягодным культурам повезло меньше, и в некоторых районах погибла половина будущего урожая. По словам Артамонова, на данный момент рабочая группа подсчитывает причинённый ущерб. Власти региона обратятся в Москву за дополнительными субсидиями для поддержки аграриев.