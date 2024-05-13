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Регион
13 мая, 10:53

"Не всё так плохо": Губернатор Липецкой области пролил свет на судьбу посевов после заморозков

Губернатор Артамонов: Заморозки уничтожили 5% от посевов зерновых культур

Игорь Артамонов. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

Игорь Артамонов. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов раскрыл судьбу посевов, пострадавших от недавних заморозков. По его словам, в случае с зерновыми культурами "не всё так плохо", как казалось изначально: предварительно, погибло около 5% растений. Тем не менее ячмень, рапс и сахарная свёкла пострадали больше других.

"Сейчас хозяйства всё экстренно пересевают. Семян у нас достаточно. Но затраты всё же незапланированные для аграриев. Введённый нами режим ЧС позволяет максимально оперативно получать страховые выплаты", — написал чиновник в телеграм-канале.

Однако плодово-ягодным культурам повезло меньше, и в некоторых районах погибла половина будущего урожая. По словам Артамонова, на данный момент рабочая группа подсчитывает причинённый ущерб. Власти региона обратятся в Москву за дополнительными субсидиями для поддержки аграриев.

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Напомним, в ночь на 4 мая, в период цветения, на Липецкую область обрушились заморозки. Часть посевов погибла. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.

Матвей Константинов
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