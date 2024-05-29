Путин поддержал идею о создании комплексной госпрограммы по спорту

Президенту России Владимиру Путину понравилось предложение вице-премьера Дмитрия Чернышенко о создании в нашей стране отдельной комплексной государственной программы по спорту. Такую идею чиновник озвучил на расширенном заседании Совета по нацпроектам.

По его словам, ранее хотели включить спортивный федеральный проект в состав нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", но предложение о том, чтобы сформировать отдельную госпрограмму, куда бы вошло сразу несколько направлений, — намного лучше. Речь идёт о мероприятиях по массовому спорту, крупных спортивных состязаниях, подготовке резерва и развитии спортивной инфраструктуры.