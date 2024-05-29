Путин поддержал идею о создании комплексной госпрограммы по спорту
Президенту России Владимиру Путину понравилось предложение вице-премьера Дмитрия Чернышенко о создании в нашей стране отдельной комплексной государственной программы по спорту. Такую идею чиновник озвучил на расширенном заседании Совета по нацпроектам.
По его словам, ранее хотели включить спортивный федеральный проект в состав нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", но предложение о том, чтобы сформировать отдельную госпрограмму, куда бы вошло сразу несколько направлений, — намного лучше. Речь идёт о мероприятиях по массовому спорту, крупных спортивных состязаниях, подготовке резерва и развитии спортивной инфраструктуры.
"Давайте. Мы с вами в общих чертах это обсуждали, давайте, хорошо, так и сделаем", — сказал Путин. Также идею поддержал и новый министр спорта Михаил Дегтярёв.
В феврале этого года Путин призвал навести порядок в спорте и сделать его доступным. Глава государства поручил избавить систему физкультуры и спорта в нашей стране от повышенной коммерции. Кстати, сам российский лидер ранее признался, что тратит на спорт по два часа ежедневно, несмотря на свой загруженный график.
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