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29 мая, 15:27

Путин поддержал идею о создании комплексной госпрограммы по спорту

Президенту России Владимиру Путину понравилось предложение вице-премьера Дмитрия Чернышенко о создании в нашей стране отдельной комплексной государственной программы по спорту. Такую идею чиновник озвучил на расширенном заседании Совета по нацпроектам.

По его словам, ранее хотели включить спортивный федеральный проект в состав нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", но предложение о том, чтобы сформировать отдельную госпрограмму, куда бы вошло сразу несколько направлений, — намного лучше. Речь идёт о мероприятиях по массовому спорту, крупных спортивных состязаниях, подготовке резерва и развитии спортивной инфраструктуры.

"Давайте. Мы с вами в общих чертах это обсуждали, давайте, хорошо, так и сделаем", — сказал Путин. Также идею поддержал и новый министр спорта Михаил Дегтярёв.

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В феврале этого года Путин призвал навести порядок в спорте и сделать его доступным. Глава государства поручил избавить систему физкультуры и спорта в нашей стране от повышенной коммерции. Кстати, сам российский лидер ранее признался, что тратит на спорт по два часа ежедневно, несмотря на свой загруженный график.

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Николь Вербер
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