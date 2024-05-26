Песков рассказал, что занятия спортом помогают ему оставаться в тонусе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что старается регулярно заниматься спортом: в частности, ему удалось потренироваться во время начавшегося в воскресенье, 26 мая, официального визита Владимира Путина в Узбекистан. Об этом представитель Кремля рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.

Песков рассказал, что старается заниматься спортом. Видео © Telegram / Зарубин

"Сегодня занимался, прилетел [в Ташкент], у меня было полтора часа времени, вот я позанимался спортом", — сказал Песков.