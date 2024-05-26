Песков рассказал, что занятия спортом помогают ему оставаться в тонусе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что старается регулярно заниматься спортом: в частности, ему удалось потренироваться во время начавшегося в воскресенье, 26 мая, официального визита Владимира Путина в Узбекистан. Об этом представитель Кремля рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.
Песков рассказал, что старается заниматься спортом. Видео © Telegram / Зарубин
"Сегодня занимался, прилетел [в Ташкент], у меня было полтора часа времени, вот я позанимался спортом", — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, это была не пробежка, а занятия в спортзале, который находится в его гостинице. Представитель Кремля подчеркнул, что старается нагружать себя физически, чтобы выдерживать напряжённый рабочий ритм.
Как ранее писал Life.ru, сегодня вечером Путин прибыл в Ташкент, где в рамках государственного визита состоятся его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава республики лично встретил российского лидера у трапа самолёта. Основная программа визита запланирована на завтра, 27 мая. Ожидается, что Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана. Кроме того, будет подписано несколько совместных документов.
TACC / Сергей Карпухин