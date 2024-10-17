Путин: Россия выступает за справедливый спорт вне политики
Путин на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» в Уфе. Обложка © Life.ru
Россия организует спортивные соревнования таким образом, чтобы сохранить подлинный, неполитизированный дух спорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Россия — спортивная держава» в Уфе. Глава государства также напомнил о турнирах, которые организованы при участии нашей страны, в частности «Играх будущего», прошедших в Казани.
«Подчеркну, что предлагаемые Россией инициативы — это дополнительные возможности для атлетов проявить свое мастерство на аренах, где спорт, прежде всего, вне политики. Такой, каким мы его ценим и любим — свободный и честный, пронизанный духом дружбы и единения», — сказал российский лидер.
Кроме того, Путин раскритиковал политизацию международного спорта. По его словам, даже олимпийское движение сегодня пытаются сделать площадкой для геополитических игр и насаждения деструктивной неолиберальной повестки. Наша страна, подчеркнул президент, против политизации спорта и унизительной дискриминации по национальному признаку.
Напомним, что Путин прилетел в Уфу для участия в 12-м Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». В прошлый раз глава государства посещал Башкирию в январе 2023 года и по скорбному поводу — российский лидер присутствовал на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.