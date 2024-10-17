Путин: Россия выступает за справедливый спорт вне политики

Россия организует спортивные соревнования таким образом, чтобы сохранить подлинный, неполитизированный дух спорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Россия — спортивная держава» в Уфе. Глава государства также напомнил о турнирах, которые организованы при участии нашей страны, в частности «Играх будущего», прошедших в Казани.

«Подчеркну, что предлагаемые Россией инициативы — это дополнительные возможности для атлетов проявить свое мастерство на аренах, где спорт, прежде всего, вне политики. Такой, каким мы его ценим и любим — свободный и честный, пронизанный духом дружбы и единения», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин раскритиковал политизацию международного спорта. По его словам, даже олимпийское движение сегодня пытаются сделать площадкой для геополитических игр и насаждения деструктивной неолиберальной повестки. Наша страна, подчеркнул президент, против политизации спорта и унизительной дискриминации по национальному признаку.