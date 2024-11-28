Цивилёва рассказала о выжившем герое СВО, решившем получать духовное образование

Заместитель министра обороны России Анна Цивилёва выступила на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора. На собрании она рассказала удивительную историю героя специальной военной операции из Липецкой области. Алексей Фурлов чудом остался жив после обстрела и решил посвятить себя духовному образованию.

Цивилёва рассказала, что на передовой, где Фурлов исполнял свой воинский долг, здание, в котором он находился вместе с товарищами, подверглось интенсивному обстрелу: сразу шесть мин поразили крышу строения. Несмотря на мощные взрывы и разрушения, Алексей Фурлов остался жив и невредим.

После возвращения с передовой, прочувствовав всю силу молитвы и духовного спасения, Алексей принял решение изучать религию. Он посетил храм, где поделился своей историей с местными служителями. Услышав его рассказ о пережитом чуде, священники благословили Алексея на обучение на теологическом факультете. «Сейчас Алексей Фурлов не только занимается духовным образованием, но и активно помогает своим боевым товарищам. Он регулярно доставляет гуманитарную помощь на передовую и морально поддерживает наших военных, находящихся в зоне конфликта», — отметила Цивилёва.

По словам заместителя министра обороны, стремление ветеранов спецоперации помогать другим и обучаться новым профессиям — это тенденция, которая заметна среди многих участников боевых действий.

Цивилёва подчеркнула, что значительное число ветеранов желает получить образование в области психологии и педагогики. Она также выразила надежду, что часть из них сможет пройти обучение в учреждениях при церкви, где сейчас особенно востребованы психологи и священнослужители, способные оказать помощь людям, испытывающим психологические трудности.