«Накрыли собой людей»: Жители Ильинки рассказали о подвиге российских солдат
RT: Российские бойцы закрыли собой мирных жителей Ильинки во время атаки БПЛА
В ходе атаки украинского беспилотника на посёлок Ильинка в Донецкой Народной Республике российские военные закрыли собой мирных жителей, предотвратив трагедию. Об этом в беседе с RT рассказал родственник спасённых.
По его словам, 31 октября в Ильинку прибыли российские разведчики. Вскоре их обнаружили украинские силы, начав артиллерийский обстрел и запустив дрон для наблюдения за обстановкой. Наши военные укрылись в подвале, где уже находились местные жители.
«Прилетел беспилотник ВСУ, и российские военные накрыли собой людей», — рассказывали очевидцы.
Боеприпасы не сдетонировали и всем удалось покинуть убежище. По рассказам очевидцев, украинские военные получили приказ по рации атаковать гражданских, чтобы затем возложить ответственность на российскую сторону.
Ранее в ходе штурмовых действий погиб администратор популярного телеграм-канала «Архангел спецназа Z» Егор Капинский, также известный под позывным Щит. Его коллеги сообщили об этом событии, выразив глубокие соболезнования в связи с утратой.
VK / Минобороны РФ