В ходе атаки украинского беспилотника на посёлок Ильинка в Донецкой Народной Республике российские военные закрыли собой мирных жителей, предотвратив трагедию. Об этом в беседе с RT рассказал родственник спасённых.

По его словам, 31 октября в Ильинку прибыли российские разведчики. Вскоре их обнаружили украинские силы, начав артиллерийский обстрел и запустив дрон для наблюдения за обстановкой. Наши военные укрылись в подвале, где уже находились местные жители.

«Прилетел беспилотник ВСУ, и российские военные накрыли собой людей», — рассказывали очевидцы.

Боеприпасы не сдетонировали и всем удалось покинуть убежище. По рассказам очевидцев, украинские военные получили приказ по рации атаковать гражданских, чтобы затем возложить ответственность на российскую сторону.