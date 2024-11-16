Администратор телеграм-канала «Архангел спецназа Z» Капинский погиб в зоне СВО
Егор Капинский. Обложка © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z
На Донецком направлении в ходе штурмовых действий погиб администратор популярного телеграм-канала «Архангел спецназа Z» Егор Капинский, также известный под позывным Щит. Его коллеги сообщили об этом событии, выразив глубокие соболезнования в связи с утратой.
Егор запомнился многим подписчикам по фразе: «А чего приуныли то?». Видео © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z
«Это невосполнимая потеря. Егор был отличным командиром, настоящим офицером, человеком слова и дела, память о нём останется навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении коллег военкора.
Согласно открытым источникам, Капинский завершил обучение в Московском высшем военном общевойсковом командном училище в июле 2021 года, получив звание старшего лейтенанта. Он стал известен благодаря своей запоминающейся фразе: «А чего приуныли то?». Телеграм-канал «Архангел спецназа Z», который администрировал Егор Щит, был создан в сентябре 2021-го и на данный момент насчитывает более 1,1 миллиона подписчиков.
Ранее Life.ru писал, что в зоне СВО погиб глава администрации Цимлянского района в Ростовской области Владимир Светличный. Ему было 58 лет. В августе прошлого года Светличный сообщил, что собирается отправиться на фронт.