Глава Цимлянского района Ростовской области Светличный погиб в зоне СВО

Глава администрации Цимлянского района в Ростовской области Владимир Светличный погиб после того, как добровольцем отправился в зону спецоперации (СВО). Об этом пишет региональный портал 161.ru.

Близкие Светличного рассказали, что его похороны пройдут в ближайшее время. По их словам, главу районной администрации опознали в два этапа: сначала по документам и жетону, а затем по ДНК.

Владимиру Светличному было 58 лет. В августе прошлого года он сообщил, что собирается отправиться в зону СВО. Тогда глава районной администрации отмечал, что это решение он обдумывал больше года.