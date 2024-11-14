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14 ноября, 12:22

Глава Цимлянского района Ростовской области Светличный погиб в зоне СВО

Владимир Светличный. Обложка © Telegram / Владимир Светличный

Владимир Светличный. Обложка © Telegram / Владимир Светличный

Глава администрации Цимлянского района в Ростовской области Владимир Светличный погиб после того, как добровольцем отправился в зону спецоперации (СВО). Об этом пишет региональный портал 161.ru.

Близкие Светличного рассказали, что его похороны пройдут в ближайшее время. По их словам, главу районной администрации опознали в два этапа: сначала по документам и жетону, а затем по ДНК.

Владимиру Светличному было 58 лет. В августе прошлого года он сообщил, что собирается отправиться в зону СВО. Тогда глава районной администрации отмечал, что это решение он обдумывал больше года.

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А ранее Life.ru писал, что под Курском пропал отправившийся служить по контракту депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Алексей Локотченко. Депутат вместе с сослуживцем якобы не вернулся с боевого задания, однако позднее его нашли живым.

Дарья Нарыкова
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