Красноярский депутат уходит добровольцем на СВО

Депутат законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский уйдёт добровольцем на СВО в конце ноября. Он часто посещал передовую, поддерживал ребят и регулярно ездил в зону СВО с 2022 года, а недавно захотел присоединиться к бойцам.

«Моё решение обосновано моей гражданской позицией. Оно абсолютно взвешенное и обдуманное. Семья поддерживает меня» — сказал Захар Енджиевский в Телеграм-канале.

Сейчас народный избранник проходит медкомиссию. Контракт он подписал на полгода. Енджиевский входит в состав комитетов по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС; по природным ресурсам и экологии. Депутатские полномочия из-за участия в СВО он складывать не собирается.