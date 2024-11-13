Красноярский депутат уходит добровольцем на СВО
Депутат заксобрания Красноярска Енджиевский отправится добровольцем в зону СВО
Захар Енджиевский. Фото © Telegram / «Парламент на Енисее»
Депутат законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский уйдёт добровольцем на СВО в конце ноября. Он часто посещал передовую, поддерживал ребят и регулярно ездил в зону СВО с 2022 года, а недавно захотел присоединиться к бойцам.
«Моё решение обосновано моей гражданской позицией. Оно абсолютно взвешенное и обдуманное. Семья поддерживает меня» — сказал Захар Енджиевский в Телеграм-канале.
Сейчас народный избранник проходит медкомиссию. Контракт он подписал на полгода. Енджиевский входит в состав комитетов по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС; по природным ресурсам и экологии. Депутатские полномочия из-за участия в СВО он складывать не собирается.
Ранее Life.ru рассказал, что мать шестерых детей из Приморья отправилась на СВО вслед за мужем, чтобы уберечь его от ранений. Своё решение женщина обосновала тем, что ей приснился очень реалистичный сон, в котором покойная свекровь попросила сноху о таком самопожертвовании. Сейчас семейная пара служит вместе в одном из подразделений 25-й армии.