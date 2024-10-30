Житель Забайкальского края в 76 лет ушёл на СВО сразу после свадьбы

В Амазаре в Забайкальском крае 76-летний Виктор Важенин ушёл добровольцем в зону спецоперации (СВО) сразу после женитьбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Его супругой стала женщина по имени Алёна.

Пенсионеры расписались в ЗАГСе в Забайкальском крае. Фото © Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

В администрации Забайкалья уточнили, что пенсионер, несмотря на свой возраст, очень много делает для родного посёлка и ведёт здоровый образ жизни. Мужчина решил узаконить отношения со своей возлюбленной 29 октября. В тот же день пенсионер отправился в Читу, где вступил в ряды добровольцев для поездки на Донбасс.

Глава городского поселения Амазарское Наталья Алексейчик добавила, что мужчина примыкает к местным казакам. Он искренне увлечён этим движением. Кроме того, пенсионер занимается хоккеем и тренирует детей.