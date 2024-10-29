С фронта в ЗАГС: Участники СВО стали мужем и женой
В Воронежской области участник СВО вступил в брак с женщиной-сослуживцем
Супруги-сослуживцы СВО. Обложка © Telegram / Управление ЗАГС Воронежской области
Участник спецоперации на Украине из Воронежской области заключил брак с женщиной-сослуживцем. Об этом необычном союзе сообщает пресс-служба местного ЗАГС. По понятным причинам, их личности не раскрываются. Однако, судя по фото, пара подготовилась как надо, не забыв про платье, цветы и обручальные кольца.
Сначала на СВО ухал мужчина, спустя год службы он встретил девушку и влюбился. Они ушли в отпуск вместе и решили узаконить свои отношения в ЗАГСе. К воинским обязанностям они вернутся уже в статусе супругов.
Недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому солдаты ВС РФ, находящиеся в отпуске, могут получить необходимую амбулаторную медицинскую помощь в любой удобной государственной поликлинике. Указ будет действовать на время спецоперации.