С фронта в ЗАГС: Участники СВО стали мужем и женой

Участник спецоперации на Украине из Воронежской области заключил брак с женщиной-сослуживцем. Об этом необычном союзе сообщает пресс-служба местного ЗАГС. По понятным причинам, их личности не раскрываются. Однако, судя по фото, пара подготовилась как надо, не забыв про платье, цветы и обручальные кольца.

Сначала на СВО ухал мужчина, спустя год службы он встретил девушку и влюбился. Они ушли в отпуск вместе и решили узаконить свои отношения в ЗАГСе. К воинским обязанностям они вернутся уже в статусе супругов.