«Вызвал огонь на себя»: Совершивший подвиг боец СВО теперь учит детей бальным танцам

Ветеран СВО Сергей Бормотов из Челябинска после возращения с фронта занялся воспитанием подрастающего поколения. Он прошёл славный, но трагичный боевой путь, а теперь преподаёт танцы для детей, а также жён и вдов солдат, которые защищают нашу Родину.

В ходе боевых действий 51-летний боец проявил мужество и героизм. Ради спасения товарищей он вызвал на себя огонь противника. За это Бормотов был награждён высшей военной наградой РФ — орденом Святого Георгия IV степени, пишет RT.

«Мы в Херсонской области стояли, было нас 15 человек, когда на нас вышли украинские подразделения с танками. Завязался бой. И по итогу нас осталось человек семь. Надо было эвакуировать «трёхсотых» и «двухсотых». Вот я просто и ушёл немножко вперёд, где у нас был пункт с пулемётом, чтобы пацаны могли перебинтовать остальных. Я вызывал огонь на себя, а ребята в это время всех бинтовали и эвакуировали», — вспоминает ветеран СВО.

До отправки на фронт в качестве добровольца Сергей уже увлекался танцами, а однажды даже продемонстрировал таланты перед сослуживцами, за что и получил позывной Танцор. Однако теперь он занимается исключительно мирной профессией, хотя признаётся, что тянет обратно.

По словам ветерана, боевые товарищи против его возращения на фронт. Он потребовали от Танцора достойно воспитать подрастающее поколение. Бормотов не только преподаёт бальные танцы, но и проводит уроки мужества в школах, где рассказывает о событиях СВО.

«То есть получается, что танцы и забота о детях — это моя линия фронта. Моя задача — сделать так, чтобы наши дети выросли нормальными, адекватными и с уважением относились к Родине, к городу», — отмечает орденоносец.