Бойцы СВО во время отпуска смогут получить помощь в любом медучреждении России

Солдаты ВС РФ, находящиеся в отпуске, могут получить необходимую амбулаторную медицинскую помощь в любой удобной государственной поликлинике. Постановление об этом подготовили по инициативе Минобороны и при поддержке Минздрава. Документ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Его опубликовали на сайте правительства.

Постановление будет действовать на время проведения специальной военной операции. До этого, кстати, бойцы ВС РФ, несмотря на полис ОМС, могли обратиться только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны.

«Подписанное постановление позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих», — говорится на сайте Правительства РФ.