В России предложили предоставить военнослужащим выходной в День отца

В России предложили предоставить военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств дополнительный выходной в День отца, узнал Life.ru. С такой инициативой выступил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует силу, ответственность и заботу, которые отцы проявляют в своих семьях.

«Особенно это касается военнослужащих, ветеранов и участников спецопераций, которые ежедневно обеспечивают безопасность нашей страны, но часто вынуждены быть далеко от своих близких», — отметил Иванов.

Предоставление выходного дня позволит защитникам провести время с родными, подчеркнув важность семейной поддержки и укрепления семейных связей. Иванов призвал общество и власти рассмотреть эту инициативу, чтобы 20 октября стало днём единства и радости в семьях военнослужащих.