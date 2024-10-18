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18 октября, 04:00

В России предложили предоставить военнослужащим выходной в День отца

Военным могут дать выходной в День отца по инициативе общественного движения

В России предложили предоставить военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств дополнительный выходной в День отца. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В России предложили предоставить военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств дополнительный выходной в День отца. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В России предложили предоставить военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств дополнительный выходной в День отца, узнал Life.ru. С такой инициативой выступил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует силу, ответственность и заботу, которые отцы проявляют в своих семьях.

«Особенно это касается военнослужащих, ветеранов и участников спецопераций, которые ежедневно обеспечивают безопасность нашей страны, но часто вынуждены быть далеко от своих близких», — отметил Иванов.

Предоставление выходного дня позволит защитникам провести время с родными, подчеркнув важность семейной поддержки и укрепления семейных связей. Иванов призвал общество и власти рассмотреть эту инициативу, чтобы 20 октября стало днём единства и радости в семьях военнослужащих.

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Ранее в Госдуме предложили сделать выходным День знаний для работающих родителей. Это даст право на освобождение от работы на время участия в торжественной линейке, приуроченной к празднованию начала учебного года.

Анатолий Цейко
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