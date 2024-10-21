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21 октября, 10:38

«Не мог остаться в стороне»: Россиянин в 72 года пошёл добровольцем в зону СВО

Житель подмосковного Серпухова Вячеслав Шевяков в 72 года отправился на СВО

Вячеслав Шевяков на уроке мужества в серпуховском Губернском колледже. Обложка © VK / ГАПОУ МО «Губернский колледж»

Вячеслав Шевяков на уроке мужества в серпуховском Губернском колледже. Обложка © VK / ГАПОУ МО «Губернский колледж»

Житель подмосковного Серпухова Вячеслав Шевяков в 72 года решил поехать в зону специальной военной операции, чтобы защищать Родину. Об этом сообщило интернет-издание Regions.ru.

«Вячеслав Владимирович — полковник военно-воздушных сил, ветеран боевых действий и специальной военной операции», — рассказали в издании.

После службы в ВС РФ он работал в центральном аппарате Госатомнадзора, где принимал участие в инспекциях ядерных объектов, а также в центральном аппарате Государственной корпорации «Росатом». В возрасте 72 лет он решил принять участие в специальной военной операции и сейчас является ветераном боевых действий, закончив службу в звании полковника военно-воздушных сил.

Зарубин ушёл добровольцем на СВО
Зарубин ушёл добровольцем на СВО

Ранее Life.ru писал, что глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Юлия Губанова решила отправиться добровольцем на СВО. Она подписала контракт для прохождения службы в рядах ВС РФ на Запорожском направлении. Политик будет служить в добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем «БАРС-САРМАТ» в звании командира отделения воздушной разведки «Ночные ведьмы 2.0».

Александра Мышляева
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