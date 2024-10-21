«Не мог остаться в стороне»: Россиянин в 72 года пошёл добровольцем в зону СВО
Житель подмосковного Серпухова Вячеслав Шевяков в 72 года отправился на СВО
Вячеслав Шевяков на уроке мужества в серпуховском Губернском колледже. Обложка © VK / ГАПОУ МО «Губернский колледж»
Житель подмосковного Серпухова Вячеслав Шевяков в 72 года решил поехать в зону специальной военной операции, чтобы защищать Родину. Об этом сообщило интернет-издание Regions.ru.
«Вячеслав Владимирович — полковник военно-воздушных сил, ветеран боевых действий и специальной военной операции», — рассказали в издании.
После службы в ВС РФ он работал в центральном аппарате Госатомнадзора, где принимал участие в инспекциях ядерных объектов, а также в центральном аппарате Государственной корпорации «Росатом». В возрасте 72 лет он решил принять участие в специальной военной операции и сейчас является ветераном боевых действий, закончив службу в звании полковника военно-воздушных сил.
Ранее Life.ru писал, что глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Юлия Губанова решила отправиться добровольцем на СВО. Она подписала контракт для прохождения службы в рядах ВС РФ на Запорожском направлении. Политик будет служить в добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем «БАРС-САРМАТ» в звании командира отделения воздушной разведки «Ночные ведьмы 2.0».