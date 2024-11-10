Мать 6 детей отправилась на СВО вслед за мужем, чтобы уберечь его от ранений

Мать шестерых детей из Приморья отправилась на СВО вслед за мужем, чтобы уберечь его от ранений. Сделать так ей посоветовала её покойная свекровь во сне, пишет SHOT.

Мать шестерых детей из Приморья рассказала, как отправилась на СВО вслед за мужем. Видео © SHOT

Супруги Ойдиновы родом из Узбекистана. С 2022 года рука об руку служат в одном из подразделений 25-й армии. Сначала на СВО добровольцем из Владивостока отправился супруг. Спустя полтора месяца его жена Хулкар попросила 23-летнюю дочь позаботиться о шестерых младших детях, и ушла служить вместе с мужем. Своё решение женщина обосновала тем, что ей приснился очень реалистичный сон, в котором покойная свекровь попросила сноху о таком самопожертвовании.

Сейчас вся детвора зовёт сестру мамой, а биологическую мать — бабушкой. Хулкар признаётся, что это её немного расстраивает, однако считает своим долгом оставаться рядом с супругом, с которым вместе они вот уже 26 лет. Сейчас семейная пара служит вместе в одном из подразделений 25-й армии. «Народный фронт» привёз военным гуманитарную помощь в рамках сбора «Всё для Победы!»: печи, плёнку, генераторы, воду.