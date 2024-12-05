Путин вручил награду «Волонтёр года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко
Президент России Владимир Путин вручил награду «Волонтёр года» Марии Карпенко — руководителю движения «Вторая жиZнь», за её вклад в организацию гуманитарной миссии в новые регионы и помощь в эвакуации жителей Суджанского района Курской области. Церемония награждения проходит в четверг на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе».
Мария Карпенко основала волонтерское движение "Вторая жиZнь" в 2016 году. Организация активно участвует в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР, а с 2022 года оказывает поддержку военным медикам и военнослужащим России, задействованным в спецоперации. Она также создала медицинский отряд, который предоставляет догоспитальную помощь пострадавшим и участвует в эвакуации в Суджанском районе Курской области.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» стартовал 5 декабря, в День добровольца, и проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Это важное событие для сферы добровольчества, благотворительности и НКО как в России, так и за её пределами, способствующее формированию культуры взаимопомощи и неравнодушия. В 2024 году финалистами премии «Мы вместе» стали 126 проектов.
Ранее президент Владимир Путин на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» заявил, что основой всех успехов России, включая достижения на фронте, является единство народа и взаимопомощь.
Life.ru