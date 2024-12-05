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5 декабря, 15:25

Путин вручил награду «Волонтёр года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко

Президент России Владимир Путин вручил награду «Волонтёр года» Марии Карпенко — руководителю движения «Вторая жиZнь», за её вклад в организацию гуманитарной миссии в новые регионы и помощь в эвакуации жителей Суджанского района Курской области. Церемония награждения проходит в четверг на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

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Мария Карпенко основала волонтерское движение "Вторая жиZнь" в 2016 году. Организация активно участвует в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР, а с 2022 года оказывает поддержку военным медикам и военнослужащим России, задействованным в спецоперации. Она также создала медицинский отряд, который предоставляет догоспитальную помощь пострадавшим и участвует в эвакуации в Суджанском районе Курской области.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» стартовал 5 декабря, в День добровольца, и проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Это важное событие для сферы добровольчества, благотворительности и НКО как в России, так и за её пределами, способствующее формированию культуры взаимопомощи и неравнодушия. В 2024 году финалистами премии «Мы вместе» стали 126 проектов.

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Ранее президент Владимир Путин на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» заявил, что основой всех успехов России, включая достижения на фронте, является единство народа и взаимопомощь.

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Life.ru

Марина Фещенко
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