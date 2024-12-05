Путин назвал залогом успехов России взаимопомощь, в том числе на фронте
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул на международном форуме гражданского участия «Мы вместе», что основой всех успехов России, включая достижения на фронте, является единство народа.
«Важно не только оказывать реальную помощь, но и придавать значение самой сути этой помощи. Она демонстрирует, что мы — одна большая, сильная и сплоченная семья. Это и есть залог наших успехов, в том числе на фронте», — отметил президент.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что жизнь России в следующие десятилетия во многом зависит от того, что сейчас происходит на фронте.
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