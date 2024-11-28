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28 ноября, 11:03

Путин: Наличие техники и оружия важно, но в итоге всё зависит от солдата

Наличие высокотехнологичного и современного оружия даёт преимущество в военном конфликте, однако важнее учитывать боевой дух солдат. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время заседания ОДКБ в Астане в узком составе.

«В конечном итоге всё зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное — мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется, и к самопожертвованию во имя Отечества», — сказал российский лидер.

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Также Путин объяснил, почему наши парни обязательно добьются победы. Никакие поставки Киеву самого современного оружия не способны изменить ситуацию на поле боя, указал лидер России.

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Life.ru

Мария Любицкая
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