Путин: Наличие техники и оружия важно, но в итоге всё зависит от солдата

Наличие высокотехнологичного и современного оружия даёт преимущество в военном конфликте, однако важнее учитывать боевой дух солдат. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время заседания ОДКБ в Астане в узком составе.

«В конечном итоге всё зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное — мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется, и к самопожертвованию во имя Отечества», — сказал российский лидер.