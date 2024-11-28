«Ничто их не остановит»: Путин объяснил, почему наши парни обязательно победят

На заседании ОДКБ в узком составе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные прекрасно понимают, за что они воюют и проливают кровь. Никакие поставки Киеву самого современного оружия не способны изменить ситуацию на поле боя, указал лидер России.

«Наши бойцы прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят сегодня, ей стратегическое поражение», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что военные сражаются за будущее России и своих детей. Поэтому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию не изменят ситуацию на поле боя.

Также Путин напомнил, что в Армии РФ есть люди разных национальностей.

«Кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха, но все вместе пойдут вперёд, и ничто их не остановит», — уверен глава государства.