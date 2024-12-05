Путин: Происходящее на фронте будет определять жизнь России на годы вперёд

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жизнь России в следующие десятилетия во многом зависит от того, что сейчас происходит на фронте. Такое заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«В значительной степени то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперёд, а может, и на десятилетия», — сообщил глава государства.