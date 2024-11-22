Путин рассказал, от чего зависит будущее России
Путин: Будущее России зависит от решения задач СВО и слаженной работы бойцов
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Будущее России во многом зависит от решения задач специальной военной операции и слаженной работы всех родов войск по этому направлению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
«Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках СВО, будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, сапёров, лётчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск», — сказал глава государства.
Ранее Путин уверил, что все цели в рамках спецоперации на Украине будут достигнуты. Глава государства также подчеркнул, что гордится ВС РФ. Именно благодаря российским бойцам безопасность страны будет надёжно обеспечена, указал президент.