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22 ноября, 17:45

Путин рассказал, от чего зависит будущее России

Путин: Будущее России зависит от решения задач СВО и слаженной работы бойцов

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Будущее России во многом зависит от решения задач специальной военной операции и слаженной работы всех родов войск по этому направлению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

«Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках СВО, будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, сапёров, лётчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск», — сказал глава государства.

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Ранее Путин уверил, что все цели в рамках спецоперации на Украине будут достигнуты. Глава государства также подчеркнул, что гордится ВС РФ. Именно благодаря российским бойцам безопасность страны будет надёжно обеспечена, указал президент.

Алена Пенчугина
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