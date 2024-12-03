В России стартовала акция «День добровольца. Первые» в преддверии праздника

2 декабря 2024 года Всероссийское сообщество «Движение первых» запустило акцию ко Дню волонтёра. Проект «День добровольца. Первые» направлен на популяризацию добровольчества среди молодёжи. Акция пройдёт до 8 декабря и будет включать различные развлекательные и образовательные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Международный День добровольца отмечается ежегодно 5 декабря. В России эта дата была установлена указом Президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года, и с тех пор она стала важным событием для всех, кто активно участвует в жизни общества на волонтёрских началах.

Как сообщили организаторы, акция охватит 50 регионов страны, и в ней примут участие более 240 добровольцев. В течение недели они поучаствуют в викторинах, посвящённых развитию детского и юношеского волонтёрства в России. Задания будут увлекательными и образовательными, а также помогут углубить знания о значимости добровольчества.

Одним из главных событий станет участие 245 волонтёров из разных уголков России в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Мероприятие соберёт лидеров движения, командиров лучших отрядов, а также региональных координаторов проекта «Благо твори». В ходе форума планируется обсудить достижения и результаты крупнейших социальных проектов, в том числе тех, которые были реализованы в рамках флагманского волонтёрского направления 2024 года.

Акция проводится при поддержке Ассоциации волонтёрских центров и таких общественных организаций, как «Добро.рф», занимающихся развитием добровольческой деятельности и созданием условий для её распространения по всей территории России.

Важность таких мероприятий нельзя недооценивать, ведь они способствуют не только популяризации общественной деятельности, но и укреплению социальной сплочённости.

Цель инициативы — развитие добровольчества среди молодёжи, повышение социальной ответственности и воспитание чувства сопричастности и взаимопомощи. Создание условий для личностного роста волонтёров помогает достигать значительных результатов в решении социальных проблем на местном уровне.

«Движение первых» организует такие мероприятия уже не первый год, волонтёрство становится неотъемлемой частью жизни современной молодёжи, а мероприятия вроде «Дня добровольца. Первые» способствуют формированию нового поколения активных граждан, готовых поддерживать и развивать свою страну.