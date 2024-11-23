В форуме #МЫВМЕСТЕ в Москве примут участие более 20 тысяч волонтёров из 40 стран

В Москве прошло заседание организационного комитета международной премии #МЫВМЕСТЕ под председательством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Участники встречи обсудили итоги текущего сезона, подготовку к международному форуму гражданского участия #МЫВМЕСТЕ и мероприятия ко Дню добровольца в России.

Кириенко отметил динамичное развитие волонтёрского движения. Согласно данным ВЦИОМ, 28% россиян активно участвуют в волонтёрских проектах, а 67% хотели бы присоединиться. В этом году заявки на участие в премии подали более 49 тысяч человек из 142 стран, а в народном голосовании приняли участие свыше 800 тысяч россиян.

«Россия, действительно, становится мировой столицей волонтёрского движения, как отмечал президент России Владимир Путин. Этот потенциал нам необходимо стимулировать и поддерживать», — подчеркнул Кириенко.

Форум #МЫВМЕСТЕ пройдёт с 5 по 7 декабря в московском ЦВЗ «Манеж». В мероприятии примут участие более 20 тысяч волонтёров из 40 стран. В рамках форума также состоится награждение победителей премии.

Особое внимание уделено новым номинациям, таким как «Добрая семья» и «Волонтёр СНГ», приуроченным к тематическим годам. Отдельным направлением стала категория «Территория», где участвовали регионы, муниципалитеты и моногорода, подавшие программы по развитию социальной активности.

Финалисты премии — это не просто участники, а настоящие герои. Один из таких примеров — Евгения Васильева, которая, несмотря на борьбу с онкологией, организовала движение «Армия тыла», помогая семьям военных, эвакуируя детей и поддерживая гуманитарные миссии.

Организаторы форума подчеркнули, что поддержка добровольчества остается приоритетной задачей, а лучшие практики необходимо интегрировать в государственные программы и национальные проекты.