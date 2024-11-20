«Экосистема возможностей»: Организаторы рассказали о карьерном треке форума «Дигория»

Платформа «Дигория» — это пространство не только для решения государственных задач, но и для развития профессионального потенциала российской молодёжи. Именно поэтому традиционно в рамках VI Всероссийского форума «Дигория» двери для участников откроют карьерный центр Polit.Job и ассессмент-центр. С их помощью молодые специалисты смогут лучше узнать свои сильные и слабые стороны, наметить траектории карьерного роста, а также пройти собеседования с ведущими работодателями. Об этом рассказал организатор мероприятия АНО «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ).

Лучшие участники форума и лауреаты IV Национальной премии «Дигория» получат возможность протестировать свои профессиональные качества посредством уникальной технологии в ассессмент-центре. Директор Института гуманитарных технологий и социального инжиниринга Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик научно-методического центра «Философия образования» МПГУ, профессор, доктор политических наук Елена Бродовская рассказала о принципах и особенностях работы центра.

«Это уникальная площадка форума, на которой молодые политологи не только уточняют персональную навигацию своего личностного и профессионального развития, но и знакомятся с передовыми методами и инструментами когнитивной диагностики. В своей работе мы применяем айтрекеры, а значит, работаем с внешним элементом человеческого мозга — глазами. Невозможно приказать своему зрачку: «Расширься!» Реакция нашего зрачка — это автоматизм, поэтому данные, полученные исследователем-ассессером, являются очень точными», — пояснила она.

Кроме того, абсолютно все участники форума получат доступ к платформе SkillCode — российскому центру аналитики компетенций персонала, занимающемуся построением команд в различных сферах бизнеса, поиском молодых талантов, разработкой групповых и индивидуальных программ развития. Одна из самых ценных и перспективных возможностей форума «Дигория» — участие в собеседованиях с компаниями – лидерами общественно-политической сферы.

Для этого карьерный центр Polit.Job пригласил на мероприятие представителей из АНО «Россия — страна возможностей», Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), АНО «Диалог», консалтинговой группы «Полилог», Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и других организаций. Работа на форуме будет вестись в рамках пяти направлений: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии», «Политическое образование и гражданское просвещение».

Мероприятие пройдёт с 25 ноября по 1 декабря 2024 года на территории Мастерской управления «Сенеж» в Московской области. А 30 ноября состоится награждение лауреатов IV Национальной премии «Дигория».