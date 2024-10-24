Участие в форуме «Дигория» станет карьерным лифтом для молодых специалистов
VI Всероссийский форум «Дигория» и IV Национальная премия «Дигория» продолжают регистрировать участников. Платформа ставит своей задачей открыть для молодых специалистов новые перспективы профессионального, карьерного и личностного роста.
Новые возможности можно получить благодаря насыщенной программе форума, а также существованию целой экосистемы внутренних проектов, задействованных в сопровождении участников до и после мероприятия. Руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев пояснил, что участники смогут пообщаться не только с ведущими экспертами, но и с первыми лицами страны.
«Почему мы даём такую возможность? Мы ставим участникам сложные, часто непубличные задачи, и нам крайне важно получить качественный итоговый продукт, ведь решения, которые они разрабатывают, впоследствии могут лечь в основу указов президента, постановлений правительства и новых законопроектов», — подчеркнул Хугаев.
На форуме участники смогут отточить навыки командной работы, лидерства, публичных выступлений и самопрезентации. Кроме того, участие в национальной премии «Дигория» открывает целый спектр возможностей: признание профессионального сообщества, ценные призы, доступ к закрытым обучающим программам и место в программе индивидуального наставничества от партнёров.
Регистрация на форум продлится включительно до 27 октября. Подать заявку на премию можно через регистрационную форму на официальном сайте платформы «Дигория». Регистрация продлится до 31 октября включительно.
VK / Платформа «ДИГОРИЯ»