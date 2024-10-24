Участие в форуме «Дигория» станет карьерным лифтом для молодых специалистов

VI Всероссийский форум «Дигория» и IV Национальная премия «Дигория» продолжают регистрировать участников. Платформа ставит своей задачей открыть для молодых специалистов новые перспективы профессионального, карьерного и личностного роста.

Новые возможности можно получить благодаря насыщенной программе форума, а также существованию целой экосистемы внутренних проектов, задействованных в сопровождении участников до и после мероприятия. Руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев пояснил, что участники смогут пообщаться не только с ведущими экспертами, но и с первыми лицами страны.

«Почему мы даём такую возможность? Мы ставим участникам сложные, часто непубличные задачи, и нам крайне важно получить качественный итоговый продукт, ведь решения, которые они разрабатывают, впоследствии могут лечь в основу указов президента, постановлений правительства и новых законопроектов», — подчеркнул Хугаев.

На форуме участники смогут отточить навыки командной работы, лидерства, публичных выступлений и самопрезентации. Кроме того, участие в национальной премии «Дигория» открывает целый спектр возможностей: признание профессионального сообщества, ценные призы, доступ к закрытым обучающим программам и место в программе индивидуального наставничества от партнёров.