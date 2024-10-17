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17 октября, 15:31

Определены партнёры направлений VI Всероссийского форума «Дигория»

Продолжается приём заявок на VI Всероссийский форум и IV Национальную премию «Дигория». Форум призван объединить молодых учёных и практиков социально-гуманитарных наук со всей РФ. Организаторами форума выступят ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований), а также Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Руководитель платформы Заурбек Хугаев отметил, что она стала «пространством возможностей» для каждого профильного специалиста.

«Многие участники Форума и лауреаты Премии получают предложения перейти на новую работу по итогам собеседований с лучшими работодателями общественно-политической сферы, которые проходят в рамках действующего на форуме Карьерьного центра PolitJob», – рассказал он.

На данный момент известно, что партнёрами мероприятия станут такие организации, как «Институт развития интернета» и «Медиа и коммуникации». Также объединяться АНО «Экспертный институт социальных исследований» и «Политическая экспертиза». А мастерская управления «Сенеж» и Союз организаций атомной отрасли «Атомные города» станут партнёрами направления «Социальные и креативные технологии».

А партнёрами IV Национальной премии «Дигория» стали коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг», Российская ассоциация политической науки, Российская ассоциация политических консультантов, Российская ассоциация по связям с общественностью, Российское общество политологов, Всероссийский центр изучения общественного мнения, Всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», Консалтинговая группа «Полилог», Фонд содействия развитию политической науки, издание «Научно-образовательная политика» и Союз организаций атомной отрасли «Атомные города».

Путин прилетел в Уфу, где состоится форум «Россия — спортивная держава»
Путин прилетел в Уфу, где состоится форум «Россия — спортивная держава»

Ранее президент России Владимир Путин на молодёжном форуме «Шум» в Калининграде отметил роль молодёжи в формировании имиджа страны. Он подчеркнул, что успех в формировании её образа на международной арене во многом зависит от ответственности молодых специалистов.

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 VK / Платформа «ДИГОРИЯ»

Мария Любицкая
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