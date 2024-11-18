В Москве завершился первый форум допобразования «Вызовы цифровизации»

В Первом Московском форуме дополнительного образования, начавшемся 14 ноября в Центре культур Высшей школы экономики, приняли участие более 2000 людей. Первую пленарную дискуссию, проходившую под руководством старшего директора НИУ ВШЭ Андрея Лаврова, посвятили цифровым вызовам и новым возможностям дополнительного профессионального образования.

Участников форума приветствовал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, который подчеркнул, что образование, принятое считать дополнительным, на сегодняшний день уже не таковым является. Для многих оно становится основным. По словам ректора, дополнительное профессиональное образование (ДПО) становится важной составляющей работы Вышки и обеспечивает университету устойчивый рост доходов. В то же время Анисимов призвал участников форума не рассматривать ДПО исключительно как бизнес. На деле эта система формирует экономику будущего, и её развитие представляет собой стратегическую задачу для государства.

«Мы понимаем, что для продвижения ДПО как ключевого элемента университетского образования необходима тесная связь с рынком, с практиками, с госзаказом. Основная идея нашего форума — цифровизация ДПО, и Высшая школа экономики здесь хорошо продвинулась, запустив в этом году цифровую корпоративную систему ДПО», — отметил Лавров.

В пленарной дискуссии на тему «Дополнительное профессиональное образование: цифровые вызовы и новые возможности» выступили представители государственных органов и бизнеса. Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий представил федеральный проект «Содействие занятости», который реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Он ориентирован на переобучение определённых категорий граждан, включая людей старше 50 лет, инвалидов, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, и других.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Сергей Кучушев выразил свою благодарность Высшей школе экономики за организацию форума. Он отметил, что основная задача дополнительного профессионального образования в сфере информационных технологий заключается в своевременном реагировании на возникающие вызовы.

Советник заместителя министра экономического развития Российской Федерации Ольга Терно поделилась информацией о растущем спросе на дополнительное профессиональное образование (ДПО) среди представителей малого и среднего бизнеса. Она сослалась на свежие результаты проекта ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг»), согласно которым 71% предпринимателей отмечают положительные изменения после прохождения обучения. На вопрос модератора о преимуществах EdTech-платформ по сравнению с традиционными университетами, основатель и генеральный директор образовательной платформы Skillbox Дмитрий Крутов предложил не ставить в противоречие различные форматы ДПО.

«ДПО — это демократизация образования, его доступность для разных слоев населения, и наша общая задача — активно вести просветительскую работу. Нужно, чтобы люди поверили, что в любом возрасте они могут быть востребованы прямо сейчас. Мы видим огромный потенциал роста ВВП нашей страны благодаря развитию образования для взрослого человека», — заявил Дмитрий Крутов.