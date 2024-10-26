Первый форум допобразования «Вызовы цифровизации» состоится 14 ноября в ВШЭ

В Центре культур Высшей школы экономики 14 ноября стартует первый Московский форум дополнительного образования «Вызовы цифровизации и новые университетские решения». Мероприятие соберёт представителей вузов, государства и бизнеса со всей страны, которым предстоит обсудить передовые методики обучения и актуальные тренды в ДПО, а также пройти мастер-классы по искусственному интеллекту, цифровой трансформации и другим направлениям.

На три дня форума организаторами распланировано свыше 50 мероприятий. Они пройдут в различных форматах: от панельных дискуссий и круглых столов до открытого микрофона и мирового кафе. Всего предусмотрено десять актуальных для допобразования тематических треков, таких как, например, «Цифровая трансформация ДПО», «ИИ и анализ данных в непрерывном образовании», «ДПО для агротеха» и другие. Также в рамках масштабного мероприятия эксперты ВШЭ презентуют участникам собственную цифровую экосистему ДПО и инновационные образовательные решения.

«В короткий срок мы смогли создать цифровую экосистему управления всеми процессами в ДПО и не останавливаемся на достигнутом, продолжаем развитие этой системы. Этот опыт в сочетании с серьёзной экспертностью в сфере организации образовательного процесса позволяет нам создать площадку для обмена опытом, поиска технологичных и оптимальных решений для организации и реализации программ дополнительного образования в вузах», — отметил старший директор ВШЭ Андрей Лавров.