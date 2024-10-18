В Москве обсудят роль корпоративного волонтёрства в преобразовании общества

12 ноября в Москве состоится знаковое событие в мире корпоративного волонтёрства — на площадке ММПЦ «Россия сегодня» пройдёт XIII Международный форум «Корпоративное волонтёрство: бизнес и общество». Это мероприятие, организованное Национальным советом по корпоративному волонтёрству, Ассоциацией менеджеров и Общественной палатой Москвы, объединит представителей бизнеса, общественных организаций и органов власти, узнал Life.ru.

Особое внимание на форуме уделят обмену опытом и обсуждению лучших практик, демонстрируя, как волонтёрские инициативы крупных российских и международных компаний способны влиять на развитие общества. В этом году форум посвящён десятилетию НСКВ, девиз которого гласит: «Меняемся сами – меняем мир!».

Панельные и экспертные сессии охватят важные вопросы, такие как оценка эффективности корпоративных волонтёрских программ, взаимодействие с местными сообществами, роль корпоративного волонтёрства в бизнес-процессах и формирование инклюзивных ценностей.

«За 10 лет деятельности Совета корпоративное волонтёрство превратилось в неотъемлемую часть стратегий устойчивого развития социально ответственных компаний», — поясняет председатель НСКВ Ирина Жукова.

По словам исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева, сегодня волонтёрство в бизнесе активно развивается, и этот процесс продолжает расти в ответ на внутренние потребности российских компаний. Лучшие практики и проекты будут представлены в рамках конкурса «Чемпионы добрых дел», который проводится с 2015 года и охватывает проекты из более 40 городов России.