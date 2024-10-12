В Москве наградили участников гуманитарной миссии проекта #МЫВМЕСТЕ

В Москве 12 октября наградили медицинских волонтёров, оказывающих помощь жителям Донбасса в условиях спецоперации. Эти люди не только выезжают в зону боевых действий, но и регулярно участвуют в гуманитарных миссиях, спасая жизни и поддерживая пострадавших.

Медики становятся неотъемлемой частью гуманитарного проекта #МЫВМЕСТЕ, который уже провёл 400 миссий. Во время каждой поездки они сталкиваются с серьёзными испытаниями, работая в сложных условиях и порой рискуя собственной безопасностью. Тем не менее они продолжают свою работу, проявляя невероятную стойкость и профессионализм. Награждение в Москве стало знаком признания их самоотверженной деятельности и огромного вклада в поддержание мирных жителей на пострадавших территориях.

Программа гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ была запущена в 2022 году Росмолодёжью и Ассоциацией «Добро.рф». Она направлена на помощь мирным жителям и социально значимым организациям в воссоединившихся с Россией регионах. Основные направления программы включают гуманитарную помощь, социализацию детей, медицинскую и психологическую помощь, восстановление инфраструктуры и патриотическое воспитание лиц, проходящих военную службу. В рамках программы реализуется 400-я гуманитарная миссия #МЫВМЕСТЕ, организованная партнёром программы АНО «Красный Круг». В общей сложности около 100 медиков стали волонтёрами в течение 11 миссий, помощь была оказана 3500 жителей. За время их проведения было осуществлено более 4000 приёмов местного населения врачами различных специальностей, проведены лабораторные и ультразвуковые исследования. Свыше 20 человек получили возможность провести необходимые операции в стационарах.