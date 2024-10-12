Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
12 октября, 19:40

В Москве наградили участников гуманитарной миссии проекта #МЫВМЕСТЕ

В Москве 12 октября наградили медицинских волонтёров, оказывающих помощь жителям Донбасса в условиях спецоперации. Эти люди не только выезжают в зону боевых действий, но и регулярно участвуют в гуманитарных миссиях, спасая жизни и поддерживая пострадавших.

Медики становятся неотъемлемой частью гуманитарного проекта #МЫВМЕСТЕ, который уже провёл 400 миссий. Во время каждой поездки они сталкиваются с серьёзными испытаниями, работая в сложных условиях и порой рискуя собственной безопасностью. Тем не менее они продолжают свою работу, проявляя невероятную стойкость и профессионализм. Награждение в Москве стало знаком признания их самоотверженной деятельности и огромного вклада в поддержание мирных жителей на пострадавших территориях.

Программа гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ была запущена в 2022 году Росмолодёжью и Ассоциацией «Добро.рф». Она направлена на помощь мирным жителям и социально значимым организациям в воссоединившихся с Россией регионах. Основные направления программы включают гуманитарную помощь, социализацию детей, медицинскую и психологическую помощь, восстановление инфраструктуры и патриотическое воспитание лиц, проходящих военную службу. В рамках программы реализуется 400-я гуманитарная миссия #МЫВМЕСТЕ, организованная партнёром программы АНО «Красный Круг». В общей сложности около 100 медиков стали волонтёрами в течение 11 миссий, помощь была оказана 3500 жителей. За время их проведения было осуществлено более 4000 приёмов местного населения врачами различных специальностей, проведены лабораторные и ультразвуковые исследования. Свыше 20 человек получили возможность провести необходимые операции в стационарах.

«Будут страной управлять»: Волонтёрам отвели важную роль в построении будущего России
«Будут страной управлять»: Волонтёрам отвели важную роль в построении будущего России

Ранее руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» Никита Киосев оценил уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях после воссоединения с Россией. В частности, он отметил высокий уровень медицины там.

Обложка ©

мывместе.рф

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
  • ДНР
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров