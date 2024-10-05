«Будут страной управлять»: Волонтёрам отвели важную роль в построении будущего России

Нынешние волонтёры — это те люди, которые будут принимать решения, потому что они находятся в самой актуальной повестке, они творят её своими руками. В будущем эти же ребята будут управлять страной и вести Россию в светлое будущее. С таким заявлением выступил в эфире нового выпуска шоу «Дайте сказать!» руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» Никита Киосев.

Руководитель молодёжки «Народного фронта» Никита Киосев рассказал о важности волонтёрского движения для России. Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Я позволю себе ответить, каким я вижу волонтёров, которые сегодня принимают участие в волонтёрской деятельности. И я считаю, что это будут те люди, которые будут принимать решения, потому что они находятся в самой актуальной повестке, они творят её руками, они проходят её ногами, они как никто другой чувствуют соль земли. И именно те ребята, которым сейчас 20, 18, 25 лет, через пять, 10, 15 лет они будут этой страной управлять и вести эту страну, нашу Россию дальше в светлое будущее», – высказался он.

Киосев считает, что самая большая трагедия для вообще человечества и молодых людей, которые сейчас пытаются сформироваться, – это попасть в бессмысленный, пустой информационный пузырь иллюзий, «как Алиса в стране чудес». Доброволец призвал молодых людей пытаться разобраться в ситуации, не бояться и с уверенностью двигаться вперёд к своим целям. Иначе сложная реальность непременно накроет и собьёт с ног, предупреждает он.

«А многие не разбираются, просто сливаются с этим столом безумного Шляпника и так и остаются сидеть за чашкой чая и не уходят дальше никуда. А нужно двигаться дальше. Нужно побеждать эту Пиковую королеву или какая она там была червовая? Вот у кого пиковая, у кого червовая. Поэтому нужно двигаться. И как было не страшно, как бы было не тревожно, как бы мурашки ни шли по коже, нужно с этой реальностью сталкиваться, чтобы в какой-то момент она не накрыла тебя и не сбило волной», – советует волонтёр.