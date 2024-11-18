В Москве завершился главный форум для начинающих специалистов рекламной отрасли

Более 1500 целеустремлённых участников, 100 ведущих спикеров, свыше 30 насыщенных сессий, четыре интерактивные зоны и незабываемая атмосфера. Уважаемые эксперты и молодые специалисты со всей России встретились в «КАРО 11 октябрь», чтобы дать значительный импульс в решении проблемы нехватки кадров, в рамках форума «НРФ. Начало карьеры».

«НРФ. Начало карьеры» — это наша инвестиция в будущее рекламной индустрии, где амбициозные молодые специалисты могут продемонстрировать свой потенциал, а ведущие компании — найти талантливых сотрудников. В рамках форума мы не просто создаём пространство для встреч — мы формируем сообщество, где все участники могут продемонстрировать свой потенциал, получить советы по развитию карьеры и внести собственный вклад в общее дело, обмениваясь опытом и поддержкой», — рассказал первый вице-президент АКАР, глава организационного комитета НРФ Валентин Смоляков.

Зона ADPASS вызвала особый интерес у участников. Более 500 человек сфотографировались в фотобудке, а все желающие смогли проверить свои знания в области рекламы через викторину. Партнёры форума раздавали ценные призы и предлагали множество сувениров. Ярким моментом стала автограф-сессия в зоне Like FM с приглашёнными гостями — Gayazov$ Brothers. Вечер завершился показом лучших роликов «Ночи пожирателей рекламы».

В течение одного дня форума эксперты поделились с начинающими специалистами знаниями о современном мире рекламных коммуникаций, подчеркнув важность социальной рекламы. Участники узнали о психологических аспектах рекламного рынка и принципах эмоционального маркетинга, а также познакомились с будущими трендами и технологиями. Лидеры индустрии рассказали о своём карьерном пути от студента до топ-менеджера и дали практические советы по созданию резюме и успешному прохождению собеседований.