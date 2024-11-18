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18 ноября, 11:47

В Москве завершился главный форум для начинающих специалистов рекламной отрасли

Форум «НРФ. Начало карьеры». Обложка © Предоставлено Life.ru

Форум «НРФ. Начало карьеры». Обложка © Предоставлено Life.ru

Более 1500 целеустремлённых участников, 100 ведущих спикеров, свыше 30 насыщенных сессий, четыре интерактивные зоны и незабываемая атмосфера. Уважаемые эксперты и молодые специалисты со всей России встретились в «КАРО 11 октябрь», чтобы дать значительный импульс в решении проблемы нехватки кадров, в рамках форума «НРФ. Начало карьеры».

«НРФ. Начало карьеры» — это наша инвестиция в будущее рекламной индустрии, где амбициозные молодые специалисты могут продемонстрировать свой потенциал, а ведущие компании — найти талантливых сотрудников. В рамках форума мы не просто создаём пространство для встреч — мы формируем сообщество, где все участники могут продемонстрировать свой потенциал, получить советы по развитию карьеры и внести собственный вклад в общее дело, обмениваясь опытом и поддержкой», — рассказал первый вице-президент АКАР, глава организационного комитета НРФ Валентин Смоляков.

Зона ADPASS вызвала особый интерес у участников. Более 500 человек сфотографировались в фотобудке, а все желающие смогли проверить свои знания в области рекламы через викторину. Партнёры форума раздавали ценные призы и предлагали множество сувениров. Ярким моментом стала автограф-сессия в зоне Like FM с приглашёнными гостями — Gayazov$ Brothers. Вечер завершился показом лучших роликов «Ночи пожирателей рекламы».

В течение одного дня форума эксперты поделились с начинающими специалистами знаниями о современном мире рекламных коммуникаций, подчеркнув важность социальной рекламы. Участники узнали о психологических аспектах рекламного рынка и принципах эмоционального маркетинга, а также познакомились с будущими трендами и технологиями. Лидеры индустрии рассказали о своём карьерном пути от студента до топ-менеджера и дали практические советы по созданию резюме и успешному прохождению собеседований.

Life.ru публикует ключевые акценты деловой программы восьмого Национального рекламного форума
Life.ru публикует ключевые акценты деловой программы восьмого Национального рекламного форума

Ранее продюсер Даниил Костинский сообщил, что во время «Ночи пожирателей рекламы» впервые был показан ролик-эпиграф, задача которого — сразу задать нужное настроение. По его мнению, юмор — это лучший способ превратить рекламу в искусство и привлечь внимание к идеям и креативным решениям, которые лежат в основе этого контента.

Александра Мышляева
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