В рамках Национального рекламного форума покажут «Ночь пожирателей рекламы»

«Ночь пожирателей рекламы» состоится 15 ноября и станет финальным аккордом ожидаемого НРФ’8. Продюсер Даниил Костинский представит набор рекламных роликов из синематеки Жана Мари Бурсико. Каждый из показанных роликов демонстрирует рекламу как важный элемент современной культуры.

Продюсер Даниил Костинский. Фото © Предоставлено Life.ru

«Ночь пожирателей рекламы» — это шоу, которое состоит из рекламных роликов мира, специально собранных по законам кинодраматургии. Зрителей ожидает калейдоскоп ярких, смешных и трогательных идей. Каждый год «Ночь» объединяет ценителей рекламы как объекта современной культуры и позволяет получить заряд профессионального вдохновения», — объяснил Костинский.

В этом году программу ожидает особый сюрприз, который поможет отвлечься от повседневности и перегруженности информацией. Впервые в рамках «Ночи пожирателей рекламы» будет представлен ролик-эпиграф, призванный с первых секунд установить нужное настроение. По словам Костинского, юмор является наиболее эффективным способом превращения рекламы в искусство и привлекает внимание к идеям и креативным решениям, лежащим в основе такого контента.

В течение всего мероприятия участники смогут насладиться фантастическими рекламными роликами. Абсурдная рекламная кампания сети оптических магазинов, безумные ситуации, выйти из которых может помочь только страховая компания («Просто позвоните нам»), а также реклама сайта, предлагающего вакансии, в которой нуждается актёр, снимающийся только в фильмах для взрослых.