Подведены итоги масштабного форума «Юг молодой»

В Бердянске завершился Всероссийский молодёжный образовательный форум «Юг Молодой», организованный платформой Росмолодёжь. В этом году его участниками стали 500 молодых людей из 83 регионов страны.

Форум впервые прошёл в Запорожской области, на базе образовательного центра «Маяк». Глава Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что площадка в Бердянске продолжила традиции, заложенные в 2022 году.

В рамках форума были объявлены победители конкурса Росмолодёжь.Гранты. Из почти 30 заявок семеро участников стали лауреатами и получат гранты на общую сумму около 4 миллионов рублей. Одним из проектов стал проект команды медиков «Добровольческой народной дружины» из Мелитополя под руководством Дарьи Лисицы. Студенты из Мелитополя оказывают первую помощь, работают в прифронтовой зоне, помогают эвакуировать раненых и доставляют гуманитарную помощь. В рамках проекта «Нужна помощь!» планируется обучить навыкам первой медицинской помощи 200 человек.

Обучение будет проводиться для молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет, а кураторы будут представителями известных тактических отрядов, таких как «Эспаньола» и «Сварог». Занятия пройдут на базе министерства молодёжной политики Запорожской области, уточнила Лисица.

Форум собрал более 30 экспертов, которые помогли участникам разработать четыре проекта: модель дорожной карты развития молодёжной политики в новых регионах, модель организации студенческого самоуправления вузов, коммуникационную стратегию для центра «Маяк» и предложения по концепции Дома молодёжи в Бердянске. Работы участников оценивались замминистра по молодежной политике Запорожской области Романом Дзюбабой, гендиректором СМИ2 Юрием Белоусовым и замдиректора форума Алексеем Ченских. Идеи участников будут учтены при реализации проектов.

Программа форума была насыщенной: участники не только обучались, но и принимали участие в волонтёрских акциях, а также осваивали новые навыки в творческих мастерских. Более 50 участников сдали донорскую кровь, а около 40 человек были внесены в регистр доноров костного мозга. Завершился форум концертом с выступлениями групп «Азбука» и «Интонация», а хедлайнерами стали Аким Апачев и Юлия Чичерина.