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Регион
6 ноября, 12:47

Подведены итоги масштабного форума «Юг молодой»

Участниками стали 500 молодых людей из 83 регионов России. Фото предоставлено Life.ru организаторами форума «Юг молодой»

Участниками стали 500 молодых людей из 83 регионов России. Фото предоставлено Life.ru организаторами форума «Юг молодой»

В Бердянске завершился Всероссийский молодёжный образовательный форум «Юг Молодой», организованный платформой Росмолодёжь. В этом году его участниками стали 500 молодых людей из 83 регионов страны.

Форум впервые прошёл в Запорожской области, на базе образовательного центра «Маяк». Глава Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что площадка в Бердянске продолжила традиции, заложенные в 2022 году.

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В рамках форума были объявлены победители конкурса Росмолодёжь.Гранты. Из почти 30 заявок семеро участников стали лауреатами и получат гранты на общую сумму около 4 миллионов рублей. Одним из проектов стал проект команды медиков «Добровольческой народной дружины» из Мелитополя под руководством Дарьи Лисицы. Студенты из Мелитополя оказывают первую помощь, работают в прифронтовой зоне, помогают эвакуировать раненых и доставляют гуманитарную помощь. В рамках проекта «Нужна помощь!» планируется обучить навыкам первой медицинской помощи 200 человек.

Обучение будет проводиться для молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет, а кураторы будут представителями известных тактических отрядов, таких как «Эспаньола» и «Сварог». Занятия пройдут на базе министерства молодёжной политики Запорожской области, уточнила Лисица.

Форум собрал более 30 экспертов, которые помогли участникам разработать четыре проекта: модель дорожной карты развития молодёжной политики в новых регионах, модель организации студенческого самоуправления вузов, коммуникационную стратегию для центра «Маяк» и предложения по концепции Дома молодёжи в Бердянске. Работы участников оценивались замминистра по молодежной политике Запорожской области Романом Дзюбабой, гендиректором СМИ2 Юрием Белоусовым и замдиректора форума Алексеем Ченских. Идеи участников будут учтены при реализации проектов.

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Программа форума была насыщенной: участники не только обучались, но и принимали участие в волонтёрских акциях, а также осваивали новые навыки в творческих мастерских. Более 50 участников сдали донорскую кровь, а около 40 человек были внесены в регистр доноров костного мозга. Завершился форум концертом с выступлениями групп «Азбука» и «Интонация», а хедлайнерами стали Аким Апачев и Юлия Чичерина.

Форум «Юг молодой» впервые прошёл в 2022 году и стал первым масштабным молодёжным событием в исторических регионах, собрав тогда 300 участников из Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. В этом году форум получил статус всероссийского, и на участие подали заявки более 1500 человек.

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Алексей Берковиц
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