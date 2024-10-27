В «Артеке» наградили победителей «Большой перемены» среди старшеклассников

В Международном детском центре «Артек» стали известны имена победителей и призёров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов. Участие в церемонии награждения школьников принял Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

27 октября в МДЦ «Артек» прошла церемония награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов. Старшеклассники получат до 1 миллиона рублей на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги-наставники победителей и призёров также получат награды.

«Ребята, каждый из вас уже стал самым сильным, самым успешным. И неважно, кто из вас сегодня получит главную награду, а кто останется призёром. Вы — уже победители, ведь вы получили не только призы и награды, вы приобрели веру в себя, нашли настоящих друзей, которые останутся с вами на всю жизнь», — поздравил победителей Кириенко и напомнил, что участниками пятого сезона «Большой перемены» стали более 3 миллионов ребят.

Участие в награждении также приняли руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров, председатель Правления Движения Первых Артур Орлов и генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова. Гуров назвал «Большую перемену» «точкой входа» в экосистему возможностей, открытых для молодёжи в России. Орлов добавил, что каждый из конкурсантов приложил много усилий, чтобы победить. А Наталия Мандрова напомнила, что в течение последних пяти лет «Большая перемена» отыскивала и оказывала поддержку самым активным и неравнодушным детям и взрослым в РФ.

С победой в «Большой перемене» старшеклассников также поздравили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Молодёжь и дети» Дмитрий Артюхов, председатель Комитета Госдумы РФ по молодёжной политике, глава платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Иван Колесников.

Дипломы финалистам и призёрам конкурса вручили начальник Главного Штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко, первый заместитель председателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова и генеральный директор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащёва.

Победители среди школьников 10 классов получат 1 миллион рублей на саморазвитие и образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призёры — по 200 тысяч рублей на образование. Приз для победителей среди ребят из 8-9 классов составит 200 тысяч рублей, а призёры в этой возрастной категории получат по 100 тысяч рублей на образование. Педагоги-наставники, отвечавшие за подготовку победителей конкурса, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены». Педагоги-наставники призёров — по 50 тысяч рублей.

«Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Соорганизатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Проект входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.