Появились детали отбора 55 пленительных татарских красавиц для встречи гостей саммита БРИКС

Глав государств и делегаций, прибывших на саммит БРИКС в Казань, в аэропорту встречали не только представители местной власти, но и красавицы в национальных нарядах. Важную и нелёгкую миссию доверили 55 девушкам — участницам и победительницам конкурса «Мисс Татарстана» разных лет.

Прибытие в Казань Президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова. Фото © Пресс-служба главы Татарстана

Красавицы приветствовали гостей у трапа и угощали их русским караваем и татарским лакомством чак-чаком. Одновременно на взлётном поле работали пять встречающих групп, по три девушки в каждой.

Прибытие Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Минь Тинь Фама. Фото © Пресс-служба главы Татарстана

Прибытие в Казань Премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда. Фото © Пресс-служба главы Татарстана

«Для нас нет ничего удивительного в том, чтобы так встречать гостей, поскольку самому конкурсу уже четверть века. Но столько девушек сразу, пожалуй, не было задействовано ни на одном из подобных мероприятий. Всего в разных локациях саммита у нас трудилось 150 красавиц», — рассказала RG.ru президент общественной организации «Мисс Татарстана» Изольда Сахарова.

Она заявила, что все девушки прошли специальный отбор, а затем тестирование и обучение. Только самые достойные были удостоены чести представлять республику. При отборе обращали внимание не только на привлекательную внешность, но и на коммуникабельность, умение искренне улыбаться и радоваться. Требовались знания английского и татарского языка.